احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
أبرز المواد
 وزير الصحة البرازيلي: البلاد تواجه سلالات متحورة من فيروس كورونا معدية أكثر بـ 3 مرات
أبرز المواد
 السويكت يصَّعد ضد قرارات الانضباط: “تمخض الجبل فولد فأراً”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي
أبرز المواد
 وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
أبرز المواد
 العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز
مجتمع المناطق
 شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقات في عدد من الأحياء
منطقة الرياض
 القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية التي أجراها سمو ولي العهد
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى
منطقة حائل
 نائب أمير منطقة حائل يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى
منطقة حائل
 الانضباط تعاقب البلطان وعبدالغني.. وتوقف سيبا وتغرمه 200 ألف ريال
أبرز المواد
 رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

أبرز المواد
وزير الصحة البرازيلي: البلاد تواجه سلالات متحورة من فيروس كورونا معدية أكثر بـ 3 مرات

وزير الصحة البرازيلي: البلاد تواجه سلالات متحورة من فيروس كورونا معدية أكثر بـ 3 مرات

أبرز المواد
السويكت يصَّعد ضد قرارات الانضباط: “تمخض الجبل فولد فأراً”

السويكت يصَّعد ضد قرارات الانضباط: “تمخض الجبل فولد فأراً”

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

أبرز المواد

الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=954762
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.
كما رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية وخروجه من المستشفى، وقال”: باسمي ونيابة عن منسوبي الوزارة يسرني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم – حفظكم الله – وتكللت بالنجاح – ولله الحمد -، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ سموكم ويديم عليكم موفور الصحة والعافية “.

روابط ذات صلة

وزير الصحة البرازيلي: البلاد تواجه سلالات متحورة من فيروس كورونا معدية أكثر بـ 3 مرات

وزير الصحة البرازيلي: البلاد تواجه سلالات متحورة من فيروس كورونا معدية أكثر بـ 3 مرات
السويكت يصَّعد ضد قرارات الانضباط: “تمخض الجبل فولد فأراً”

السويكت يصَّعد ضد قرارات الانضباط: “تمخض الجبل فولد فأراً”
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*