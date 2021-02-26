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تباين أسعار النفط والأمريكي يبلغ ذروته منذ 2019 مع إعادة تشغيل المصافي
http://almnatiq.net/?p=954766
المناطق - رويترز

تباينت أسعار النفط الخميس، إذ ارتفع الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى إقفال له منذ 2019 مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب طقس متجمد الأسبوع الماضي.

وارتفع كل من الخام الأمريكي و”برنت”، إلى أعلى مستوياتهما خلال المعاملات منذ يناير الماضي، بفضل تأكيد على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة وتراجع حاد في إنتاج الخام الأمريكي الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية في تكساس.

وتراجعت العقود الآجلة لـ”برنت” 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 31 سنتا أو 0.5 %، إلى 63.53 دولار، أعلى سعر إغلاق له منذ مايو عام 2019.

وأدى طقس شديد البرودة إلى تراجع قياسي لإنتاج الخام الأمريكي تجاوز 10% أو مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، في حين هوت معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى مستويات لم تشهدها منذ 2008، حسبما إدارة معلومات الطاقة.

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