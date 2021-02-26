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قال إن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يكون طرفا في أي مفاوضات حول أمن المنطقة.

ولي عهد البحرين: السعودية هي عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، والعمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية

ولي عهد البحرين: السعودية هي عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، والعمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية
http://almnatiq.net/?p=954769
المناطق - الرياض

قال ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، إن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يكون طرفا في أي مفاوضات حول أمن المنطقة.

واعتبر آل خليفة أن “السعودية هي عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، والعمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية”.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أكد حرص واهتمام بلاده على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أشمل، بما يعزز من تماسك مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دول المجلس.

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