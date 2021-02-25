احدث الأخبار

أمانة الجوف تضبط مستودعاً للمواد الغذائية وأدوات التجميل مخالفاً للاشتراطات الصحية
منطقة الجوف
 ولي عهد البحرين: السعودية هي عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، والعمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية
أبرز المواد
 تباين أسعار النفط والأمريكي يبلغ ذروته منذ 2019 مع إعادة تشغيل المصافي
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
أبرز المواد
 وزير الصحة البرازيلي: البلاد تواجه سلالات متحورة من فيروس كورونا معدية أكثر بـ 3 مرات
أبرز المواد
 السويكت يصَّعد ضد قرارات الانضباط: “تمخض الجبل فولد فأراً”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي
أبرز المواد
 وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
أبرز المواد
 العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز
مجتمع المناطق
 شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقات في عدد من الأحياء
منطقة الرياض
 القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية التي أجراها سمو ولي العهد
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى
منطقة حائل
أمانة الجوف تضبط مستودعاً للمواد الغذائية وأدوات التجميل مخالفاً للاشتراطات الصحية

أمانة الجوف تضبط مستودعاً للمواد الغذائية وأدوات التجميل مخالفاً للاشتراطات الصحية

منطقة الجوف
ولي عهد البحرين: السعودية هي عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، والعمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية

ولي عهد البحرين: السعودية هي عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، والعمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية

أبرز المواد
تباين أسعار النفط والأمريكي يبلغ ذروته منذ 2019 مع إعادة تشغيل المصافي

تباين أسعار النفط والأمريكي يبلغ ذروته منذ 2019 مع إعادة تشغيل المصافي

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

أبرز المواد

أمانة الجوف تضبط مستودعاً للمواد الغذائية وأدوات التجميل مخالفاً للاشتراطات الصحية

أمانة الجوف تضبط مستودعاً للمواد الغذائية وأدوات التجميل مخالفاً للاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=954773
المناطق - الجوف

ضبطت أمانة منطقة الجوف ممثلة ببلدية شمال سكاكا مستودعا مخالفاً داخل سكن بعض العمالة يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل ومواد أخرى محظور بيعها تقدر ب ٢٠٠٠ كيلو جرام وذلك ضمن الحملات الميدانية الرقابية المستمرة التي تقوم بها .
ومن جهته أكد رئيس بلدية شمال سكاكا مقبل بن نصير اللاحم أنه تم على الفور حجز جميع المواد الموجودة داخل المستودع حيث سيتم إتلاف غير الصالح منها فوراً، واستدعاء مالك المستودع  لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية واغلاق النشاط التجاري التابع له المستودع ، كما سيتم تكليف مالك المستودع بنقل المضبوطات للمردم الصحي التابع للأمانة على نفقته الخاصة بإشراف مباشر من قبل المختصين في إدارة الرقابة الصحية ، لمباشرة عمليات الإتلاف لكامل الكمية المضبوطة بالشكل المطلوب.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان استمرار الجولات الرقابية من قبل أمانة المنطقة والبلديات التابعة على المحال التجارية، وتهدف من خلالها الأمانة للحد من الغش وضبط المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى رصد جميع المخالفات المتعلقة بالاجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا وتطبيق الأنظمة بحق من يخالف التعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

روابط ذات صلة

‏أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لو⁧‫لي العهد‬⁩

‏أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لو⁧‫لي العهد‬⁩
أربعة إصابات بينها وفاة في حادث وقع ببسيطا الجوف

أربعة إصابات بينها وفاة في حادث وقع ببسيطا الجوف
سمو أمير منطقة الجوف يعزي الرويلي في وفاة والده

سمو أمير منطقة الجوف يعزي الرويلي في وفاة والده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*