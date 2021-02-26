المرصد السوري: مصرع 17 مقاتلاً موالياً لإيران في الغارات الأمريكية على شمال سوريا

المناطق - وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 17 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقل قتلوا في غارات شنتها طائرات أمريكية مقاتلة ليلاً على مواقع في شرق سوريا بمحاذاة الحدود مع العراق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس” إن الغارات التي استهدفت معبراً غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن “تدمير ثلاث شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق”، مضيفاً “هناك عدد كبير من القتلى، والمعلومات الأولية تفيد بسقوط 17 قتيلاً على الأقل من المقاتلين العراقيين في الحشد الشعبي”.

وكان “البنتاغون” أعلن، الجمعة، عن استهداف مواقع تابعة لكتائب “حزب الله” العراقية، وكتائب “سيد الشهداء” في مدينة البوكمال شرقي سوريا، رداً على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين بالعراق، فيما أفادت مصادر سورية أمنية وفقا لـ”الشرق”، بمقتل شخصين في حصيلة أولية.