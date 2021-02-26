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مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين على المملكة

مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين على المملكة
http://almnatiq.net/?p=954798
المناطق - واس

أدان مجلس الأمن الدولي، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية.
وقام المجلس أمس باعتماد القرار رقم 2564 الذي تقدم به الوفد البريطاني لدى المجلس، والقاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن، وتمديد عمل فريق الخبراء لعام حتى 28 فبراير 2022.
ودعا المجلس إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، مؤكداً الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار العالمي.
وطالب المجلس، الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة للوصول الآمن وغير المشروط ودون تأخير لناقلة النفط صافر التي تقع في شمال اليمن، مشدداً على تحمل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير.
وأعرب المجلس عن إدانته بشدة للتصعيد المستمر في مأرب باليمن، كما أضاف المجلس القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية سلطان زابن في قائمة العقوبات.

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