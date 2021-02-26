غراهام: نقدر قيام إدارة بايدن بضرب الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والتي كانت تضغط على القوات الأمريكية في العراق وأماكن أخرى

المناطق - وكالات

رحب السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، بالغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الميليشيات المدعومة من إيران والمسؤولة عن تنفيذ هجمات على المصالح الأمريكية في العراق مؤخرا .

وقال في تغريدة له “شنت الميليشيات المدعومة من إيران ثلاث هجمات ضد الأمريكيين في الأسبوعين الماضيين.. الضربات التي أمر بها بايدن ضد هذه الميليشيات الليلة كانت هادفة ومتناسبة وضرورية”.

من جهته قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، ‏”نقدر قيام إدارة بايدن بضرب الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، والتي كانت تضغط على القوات الأمريكية في العراق وأماكن أخرى”.

وأضاف “من الضروري أن يعرف أعداؤنا أن مهاجمة الأمريكيين لها ثمن. أنا أدعم جدا هذه الضربة ويجب أن تخلق الردع الضروري مستقبلا”.

وأعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جوية على فصائل مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية المسؤولة عن الهجمات، وبحسب مصادر أمريكية فإن الضربة كانت محدودة ولا تهدف إلى المخاطرة بتصعيد كبير يضر الاستقرار في العراق والمنطقة.