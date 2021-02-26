هبوط اضطراري لطائرة “بوينغ 777” في موسكو بسبب مشكلة في المحرك

المناطق - وكالات

قامت طائرة “بوينغ 777” تابعة لشركة الطيران الروسية بهبوط اضطراري اليوم في موسكو بسبب مشكلة في المحرك.

وقالت شركة الطيران الروسية في بيان لها اليوم “خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونغ كونغ ومدريد، رصد عطل في جهاز استشعار التحكم في المحرك”.

وأضافت أن “الطاقم قرر القيام بهبوط اضطراري” في مطار شيريمتييفو في موسكو.

وأشارت شركة الطيران إلى أن الطائرة حطت بشكل طبيعي وستستأنف رحلتها إلى مدريد بعد الساعة 12,00 (09,00 ت غ).

وأكدت المواقع المتخصصة بتتبع الرحلات الجوية أن الطائرة هي من طراز بوينغ 777.