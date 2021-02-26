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الزوارق الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر غزة

الزوارق الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر غزة
http://almnatiq.net/?p=954844

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.
وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق الاحتلال الحربية قامت باستهداف مراكب الصيادين الفلسطينيين، وهي على بعد ستة أميال قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مركب صيد على الأقل.

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