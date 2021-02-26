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‏أعلى كميات هطول أمطار بالمملكة خلال الخميس في مطار طريف بالحدود الشمالية

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‏أعلى كميات هطول أمطار بالمملكة خلال الخميس في مطار طريف بالحدود الشمالية

‏أعلى كميات هطول أمطار بالمملكة خلال الخميس في مطار طريف بالحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=954855
المناطق - طريف

سجلت كمية الأمطار التي هطلت أمس الخميس، على “مطار طريف” بمنطقة الحدود الشمالية، أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى المملكة، وبلغت الكمية 12.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة.

وبيّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في “إنفوجرافيك” نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، حجم تخزين المياه خلف السدود الخميس، والذي بلغ 628 مليوناً و 506 ألفاً و 889م³.

وبلغ حجم السيول الواردة  7.838 م³، وبلغ حجم المياه المنصرفة من البوابات 431.520- م³، أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 931.374 م³، فيما بلغ إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة 1.362.894- م³، وبلغ حجم التغير في التخزين 1.355.056م³.

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