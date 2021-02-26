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«التجارة» تشهِر بمواطنَين ومقيم بجريمة التستر في نشاط الملابس الجاهزة

«التجارة» تشهِر بمواطنَين ومقيم بجريمة التستر في نشاط الملابس الجاهزة

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«التجارة» تشهِر بمواطنَين ومقيم بجريمة التستر في نشاط الملابس الجاهزة

«التجارة» تشهِر بمواطنَين ومقيم بجريمة التستر في نشاط الملابس الجاهزة
http://almnatiq.net/?p=954870
المناطق_ الرياض

شهرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيم من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطنين للمقيم من مزاولة نشاط تجارة الملابس الجاهزة بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر وبمباشرة القضية ضُبطت أدلة مادية تؤكد تستر مالك المؤسسة ووكيلها على المقيم وعمله لحسابه الخاص من خلال منشأتهم، وعدم توافق تعاملاته المالية مع مهنته (بائع ملابس جاهزة)، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.

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