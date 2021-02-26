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فلكية جدة: “الضوء البروجي” يسطع بسماء ليل السعودية

فلكية جدة: “الضوء البروجي” يسطع بسماء ليل السعودية
http://almnatiq.net/?p=954874
المناطق_جدة

ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة بأن الأسابيع القريبة من الاعتدال الربيعي أواخر فبراير ومارس وأوائل أبريل أفضل وقت في السنة لرؤية الضوء البروجي بداية الليل بسماء السعودية والوطن العربي وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأضاف أن “الفترة الحالية تمثل الوقت المناسب لرؤية الضوء البروجي نظرا لمغادرة القمر سماء بداية الليل، فمن بعد غروب شمس الأحد 28 فبراير 2021 بحوالي 80 إلى 120 دقيقة يرصد بالعين المجردة لمدة ساعة تقريباً بدون الحاجة لاستخدام معدات رصد خاصة من المناطق الصحراوية وليس من البيت، لأن أضواء المدن تطمس الأضواء الطبيعية في السماء”.

والضوء البروجي هو توهج أبيض خافت هرمي ضبابي يمتد من نقطة غروب الشمس باتجاه نجوم الثور ابرزها نجم الدبران وعنقود نجوم الثريا التي ستظهر فوق الأفق الغربي بمجرد بداية الليل إضافة لكوكب المريخ، ويجب عدم الخلط بين الضوء البروجي وحزام درب التبانة المرصع بالنجوم الذي يشاهد بالافق الشمال الغربي.

وليس للضوء البروجي لون وردي على عكس لون السماء الأحمر عند الغروب الناتج عن تبعثر ضوء الشمس بسبب الغلاف الجوي حول الأرض، أما الضوء البروجي فمصدره خارج الغلاف الجوي للأرض، فهو يتشكل بسبب ضوء الشمس المنعكس عن جزيئات الغبار التي تتحرك في مستوى الأرض والكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس.

يرجع السبب في وضوح الضوء البروجي بهذا الوقت من العام لأنه (كما يُرى من النصف الشمالي للكرة الأرضية) فإن المسار الظاهري للشمس والقمر والكواكب – يكون في وضعية مستقيمة تقريبًا بالنسبة للأفق بعد غروب الشمس.

يذكر أنه بالنسبة القاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يحدث لديهم العكس حيث أواخر الشتاء و أوائل الربيع (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) هي أفضل وقت لمشاهدة الضوء البروجي في المساء، اما الآن (فبراير ، مارس ، أبريل) ، يرصد الضوء البروجي بالافق الشرقي قبل الفجر في ذلك الجزء من العالم.

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