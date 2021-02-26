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برامج متنوعة لتعزيز مهارات القراءة والكتابة بتعليم البكيرية عن بعد

http://almnatiq.net/?p=954877
المناطق_البكيرية-محمد المسلم

نفذت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ، ممثلة في قسم الإشراف التربوي، عدداً من الممارسات الإشرافية المتنوعة لتعزيز مهارات القراءة والكتابة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن بعد، ضمن مشروع وزارة التعليم لرفع مستوى تحصيل طلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية في مهارات الفهم القرائي والكتابي.

ويهدف  مشروع مهارات القراءة والكتابة إلى تجويد المهارات القرائية والكتابية لدى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، من خلال تعزيز التعليم التكاملي بين المواد الدراسية، وتعزيز مهارات  الفهم القرائي ومهارة الخط العربي، وتكثيف التطبيقات الكتابية وممارساتها اليومية عن بعد عبر منصة مدرستي ضمن حصص اللغة العربية للصفوف من الأول حتى السادس الابتدائي، وتنفيذ تطبيقات قرائية لنصوص أدبية ومعلوماتية،
إضافةً إلى تخصيص خمس دقائق للصفوف الأولية والعليا من الحصة الدراسية، بمعدل أربع حصص يومياً لجميع المواد الدراسية، لتنفيذ نشاطات تعزيز القراءة والإملاء والخط العربي .

كما يتابع كلٌ من قسمي (الإشراف التربوي -القبول والإختبارات) أسبوعياً تنفيذ الاختبارات التجريبية المحاكية لإختبار (PIRLS) للفهم القرائي لطلاب الصف الرابع الابتدائي في جميع المدارس وكذلك تحليل النتائج وتفعيل الخطط العلاجية سعياً لرفع مستوى اداء الطلاب والطالبات في الإدارة.

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