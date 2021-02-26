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دراسة بريطانية: جرعة واحدة من لقاح «فايزر» تحد من خطر كورونا

دراسة بريطانية: جرعة واحدة من لقاح «فايزر» تحد من خطر كورونا

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دراسة بريطانية: جرعة واحدة من لقاح «فايزر» تحد من خطر كورونا

دراسة بريطانية: جرعة واحدة من لقاح «فايزر» تحد من خطر كورونا
http://almnatiq.net/?p=954893

أكدت دراسة بريطانية أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، يقلل خطر العدوى بعد الجرعة الأولى.

وتظهر أول دراسة كبيرة في عالم الواقع للقاح شركة فايزر/بيونتيك، أن اللقاح فعال بدرجة كبيرة في منع الإصابة بمرض كوفيد-19، في لحظة يمكن أن تكون فارقة بالنسبة لبلدان تتوق لإنهاء إجراءات العزل والإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد، وفقًا للعربية.

وجاءت معظم البيانات عن فاعلية اللقاح ضد كوفيد-19 حتى الآن من تجارب سريرية أجريت في ظروف محكومة، مما يبقي على قدر من عدم اليقين فيما يتعلق بكيفية ترجمة نتائج هذه التجارب على أرض الواقع.

وأظهر البحث أن التطعيم بجرعتين من لقاح فايزر قلل الحالات التي تظهر عليها أعراض كوفيد 19، وذلك بنسبة 94% في جميع الفئات العمرية، كما قلل حالات الإصابة الشديدة بنفس النسبة تقريبا.

كما أظهرت الدراسة التي أجريت على 1.2 مليون شخص أن تلقي جرعة واحدة كان فعالا بنسبة 57% في الحماية من حالات العدوى بعد أسبوعين، حسبما جاء في التقرير المنشور في مجلة نيو إنجلاند للطب الأربعاء الماضي.

وكانت نتائج الدراسة التي أجريت لصالح معهد كلاليت للأبحاث قريبة من نتائج تجارب سريرية أجريت العام الماضي ووجدت أن تلقي جرعتين من اللقاح فعال بنسبة 95%.

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