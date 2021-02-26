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21 فعالية في “منتدى اللغة العربية والإبداع” بجامعة أم القرى بعد غدٍ الأحد

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21 فعالية في “منتدى اللغة العربية والإبداع” بجامعة أم القرى بعد غدٍ الأحد

21 فعالية في “منتدى اللغة العربية والإبداع” بجامعة أم القرى بعد غدٍ الأحد
http://almnatiq.net/?p=954902
المناطق_واس

تنطلق بعد غد الأحد فعاليات “منتدى اللغة العربية والإبداع”، الذي تنظمه كلية اللغة العربية وآدابها عبر الاتصال المرئي “ويبكس” خلال الفترة 16-27 رجب الجاري، بهدف خدمة لغة الضاد وعلومها، وصقل المواهب الطلابية، وتنمية روح الإبداع اللغوي لديهم في المجال ذاته.
ويتضمن برنامج المنتدى التعريف بالتطبيقات الإلكترونية المهتمة بالإبداع اللغوي والأدب الرقمي، والتفكير النقدي وبلاغة الحجة، والإلقاء، إضافة إلى فهم معوقات التواصل اللغوي، وطرق صناعة الأفكار البرامجية والمهارات التقنية، وأساليب الإقناع والتأثير، كما يستعرض خطوط المصحف الشريف وفنون الخط العربي.
وأوضح عميد الكلية الدكتور يوسف السلمي أن المنتدى يأتي ضمن إستراتيجيات الكلية وأهدافها لخدمة اللغة العربية، والمستجدات الموصولة بوظائف العربيّة وأغراضها، والتعريف بالتقدم التقني والعلمي والبحثي، وفق محددات ومستجدات العصر .
من جانبه أفاد المشرف على المنتدى الدكتور سعيد آل يزيد أن المنتدى يركز على تعزيز مهارات التواصل اللغوي، وطرائق تنميتها عبر 21 فعالية متنوعة لندوات ومحاضرات تخصصية، ودورات علمية في مهارات التمكين والإثراء اللغوي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات علوم اللغة العربية، كما يتضمن معرِضا افتراضيًا وعرضًا لأحدث التطبيقات المعرفية في هذا المجال.
يذكر أن المنتدى أطلق مسابقة طلابية للإبداع اللغوي في القصة، والمقال، والخط العربي، والرواية، والشعر الفصيح، وسيعلن عن الفائزين بجوائزها مع افتتاح أعماله، كما سيقدم جوائز يومية للحضور بما يقارب 8 آلاف ريال، علاوة على تقديم جوائز قيمة في اليوم الختامي للمنتدى.

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