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حصيلة وفيات وإصابات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة وفيات وإصابات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=954906

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، في المملكة، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 376723، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 367691، في المقابل، وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6483 حالة، وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و368 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19). وتضمن القرار السماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، بعد مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن سبقت إصابتهم بالفيروس، وستكون الجرعة بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وفق قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن إعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا، سيكون بأولوية التسجيل، حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.. وأضاف: «بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح».

وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, في وقت سابق، أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقلَّ مما كان عليه، وأنَّ ذلك لا يعني الاطمئنان، بل مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وصولًا إلى تحقيق آثار إيجابية، وأشار إلى أن الخدمات الصحية متواصلة من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، لا سيما تقديم الاستشارات والفحوصات.

ونبه متحدث الصحة إلى أن اللقاحات المضادة للفيروس، أثبتت فاعليتها في حماية الأفراد، وأن «كل ما نُشر حول وفيات أو أعراض شديدة حول اللقاحات، كان من قبيل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة»، و«سيكون لدينا توسع في إعطاء اللقاحات لجميع فئات المجتمع.. واللقاحات في المملكة مجانية للجميع، وسنكون في المراحل القادمة حاضرين في مناطق المملكة كافةً، باستيعاب وسرعة أعلى».

وأهابت وزارة الصحة بأفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا (ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس، ألم الصدر، السعال، احتقان الحلق، الإسهال، فقدان حاستي الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وأوضحت أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات بجميع مناطق المملكة، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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