أمانة الشرقية: تنفيذ 1250 جولة رقابية وإغلاق 21 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 25/فبراير/2021م، (1250) جولة رقابية، و(14) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق(21) مُنشأة تجارية مخالفة، وتحرير (34) مخالفة، للمنشآت التجارية لمخالفتها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، وتأتي هذه الجولات الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الأمانة أن مركز البلاغات 940 تلقى أمس 28 بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية التدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكدت استمرار الجولات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت أمانة الشرقية الجميع الى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940 لمعالجتها.