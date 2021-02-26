صحة حفر الباطن تواصل لليوم الثاني تقديم لقاح كورونا بالمحافظة

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تواصل “صحة حفر الباطن” لليوم الثاني ، في إعطاء المواطنين والمقيمين لقاح كورونا كوفيد 19 ، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وتؤكد “صحة حفر الباطن” على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.