حاولوا الاعتداء على رجال الأمن بـ«سكين».. الإطاحة بـ3 مواطنين امتهنوا سرقة المركبات تحت تهديد السلاح

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تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، من القبض على 3 أشخاص، تورطوا في سرقة مركبات تحت تهديد السلاح، وصدم دورية أمنية.

وتفصيلاً، قالت شرطة المدينة المنورة عبر فيديو نشره حساب سناب الداخلية: إن الثلاثة متهمين هم مواطنين من أرباب السوابق، وقاموا بسرقة مركبتين تحت تهديد ‎السلاح الأبيض، وسلب مبالغ مالية من أصحابها.

وأوضحت أنه عند القبض عليهم قاموا بمقاومة رجال ‎الأمن، وصدموا إحدى الدوريات الأمنية وحاولوا الاعتداء على رجال الأمن بسكين، وعثر بحوزتهم على الحشيش ‎المخدر، وجاري إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.