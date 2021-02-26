تراجع الذهب في السوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ106 ريالات

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تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الجمعة على نحو طفيف، تأثرًا بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًّا.

وسجَّل سعر الجرام (عيار 24) 212.21 ريال، مقابل 217.38 ريال خلال تعاملات الخميس.

وتراجع سعر جرام (عيار 22) إلى 194.53 ريال، فيما سجل (عيار 21) 185.69 ريال، مقابل 163.03 ريال.

وسجل سعر الجرام عيار (18) 159.16 ريال، و(عيار 14) 123.79 ريال، بينما سجل (عيار 12) 106.11 ريال.

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 1486 ريالًا، مقارنة بـ1495.50.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال

الوحدة

ريال سعودي

دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 24

212.21 ريال

$56.58

سعر الذهب عيار 22

194.53 ريال

$51.87

سعر الذهب عيار 21

185.69 ريال

$49.51

سعر الذهب عيار 18

159.16 ريال

$42.44

سعر الذهب عيار 14

123.79 ريال

$33.01

سعر الذهب عيار 12

106.11 ريال

$28.29

سعر أوقية الذهب

6600 ريال

$1,760

سعر الجنيه الذهب

1486 ريالًا

$396.08

سعر كيلو الذهب

212212 ريالًا