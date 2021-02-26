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متحدث «الصحة»: بادروا بتسجيل آبائكم وكبار السن لأخذ موعد للقاح «كورونا»

متحدث «الصحة»: بادروا بتسجيل آبائكم وكبار السن لأخذ موعد للقاح «كورونا»

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متحدث «الصحة»: بادروا بتسجيل آبائكم وكبار السن لأخذ موعد للقاح «كورونا»

متحدث «الصحة»: بادروا بتسجيل آبائكم وكبار السن لأخذ موعد للقاح «كورونا»
http://almnatiq.net/?p=954965
المناطق_ الرياض

جدد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، دعوته للجميع إلى المبادرة بتسجيل كبار السن والآباء في تطبيق «صحتي» لأخذ موعد للقاح كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال متحدث «الصحة» عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة): «أدعو الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا».

وأضاف: «لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفايروس. بادروا بتسجيلهم حالاً في تطبيق صحتي لأخذ موعد للقاح: http://onelink.to/yjc3nj».

وفي سياق متصل، أكدت الصحة، أن مراكز لقاحات فايروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق «صحتي» وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وأهابت «الصحة» بالجميع إلى المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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