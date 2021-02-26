احدث الأخبار

قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في ولادة الدمام
أبرز المواد
 استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال يحكي تجربته مع “كورونا”
أبرز المواد
 متحدث «الصحة»: بادروا بتسجيل آبائكم وكبار السن لأخذ موعد للقاح «كورونا»
أبرز المواد
 تراجع الذهب في السوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ106 ريالات
أبرز المواد
 التجمع الصحي بمكة يفتتح أول وأحدث قسم مناظير للأطفال بمستشفى الولادة بمكة
أبرز المواد
 حاولوا الاعتداء على رجال الأمن بـ«سكين».. الإطاحة بـ3 مواطنين امتهنوا سرقة المركبات تحت تهديد السلاح
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تواصل لليوم الثاني تقديم لقاح كورونا بالمحافظة
أبرز المواد
 السديري : ” فورمولا إي” تقام بالدرعية مهد التاريخ السعودي والعاصمة الأولى لوطننا الغالي
أبرز المواد
 وزارة الصحة: إقبال كبير على مراكز لقاحات كورونا
أبرز المواد
 عبور 18 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 130 طنًا من السلال الغذائية في سقطرى
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق مقهى يقدم الطلبات الداخلية والشيشة بنطاق الشرفية
أبرز المواد
قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في ولادة الدمام

قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في ولادة الدمام

أبرز المواد
استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال يحكي تجربته مع “كورونا”

استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال يحكي تجربته مع “كورونا”

أبرز المواد
متحدث «الصحة»: بادروا بتسجيل آبائكم وكبار السن لأخذ موعد للقاح «كورونا»

متحدث «الصحة»: بادروا بتسجيل آبائكم وكبار السن لأخذ موعد للقاح «كورونا»

أبرز المواد
تراجع الذهب في السوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ106 ريالات

تراجع الذهب في السوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ106 ريالات

أبرز المواد

قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في ولادة الدمام

قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في ولادة الدمام
http://almnatiq.net/?p=954970

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إجراء عملية قسطرة مركزية لطفل في عامه الأول يعاني من صعوبة قسطرة الأوردة الطرفية
وأكد رئيس التشغيل بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري أنه تم إجراء العملية بعد تدشين وحدة الاشعة التداخلية بالمستشفى باستخدام (جهاز الأنجو) في قسم الأشعة ، واستغرقت العملية 45 دقيقه وتكللت بالنجاح بدعم طاقم العناية المركزة للأطفال والطاقم التمريضي وطاقم التخدير .
وأوضح الدوسري أن التطور المستمر في الأجهزة الطبية والتجهيزات ووجود الكوادر الطبية المتميزة ساهم في تحقيق نقلة نوعيه في مستوى جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء ، حيث يمتلك المستشفى نخبة من الأطباء المتميزين والكوادر المؤهلة ، إضافة إلى توفر الإمكانيات الطبية التي تمكنهم من إجراء عمليات نوعية لأطفال حديثي الولادة وذلك بسبب رفع كفاءة الأداء وتحقيق إنجازات طبية في مختلف التخصصات .

روابط ذات صلة

استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال يحكي تجربته مع “كورونا”

استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال يحكي تجربته مع “كورونا”
متحدث «الصحة»: بادروا بتسجيل آبائكم وكبار السن لأخذ موعد للقاح «كورونا»

متحدث «الصحة»: بادروا بتسجيل آبائكم وكبار السن لأخذ موعد للقاح «كورونا»
تراجع الذهب في السوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ106 ريالات

تراجع الذهب في السوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ106 ريالات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*