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وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=954973
المناطق - واس

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد بالنجاح.
وقال معاليه بهذه المناسبة : “نحمد الله -عز وجل- أن منَّ على سمو ولي العهد بالصحة والعافية، ونسأل المولى أن يمتعه بموفور الصحة وأن يقيه من كل مكروه وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين ويمدهما بالعون والسداد لنماء وتقدم وطننا الغالي .

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