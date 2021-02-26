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التجمع الصحي بمكة يفتتح أول وأحدث قسم مناظير للأطفال بمستشفى الولادة بمكة

التجمع الصحي بمكة يفتتح أول وأحدث قسم مناظير للأطفال بمستشفى الولادة بمكة
http://almnatiq.net/?p=954979
المناطق - واس

دشن التجمع الصحي بالعاصمة المقدسة أمس، قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الذي يعد القسم الأول والأحدث من نوعه على مستوى مكة المكرمة ، كما يتيح خدمة المرضى من عمر شهر وحتى ١٤ سنة .
ويساعد القسم في تقليل قوائم الانتظار أو تحويل بعض الحالات خارج المنطقة وتقليل المضاعفات الناتجة من تأخير تشخيص الحالة.
واطلع الرئيس التنفيذي بتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور ديلشد علي عباس خلال التدشين على أبرز وأحدث التقنيات المستخدمة في العلاج حيث استعرض نائب مدير مستشفى الولادة والأطفال واستشاري الجهاز الهضمي والمناظير الدكتور علي الشمراني أبرز الخدمات التي تقدمها عيادات المناظير وأهم التقنيات المستحدثة في إزالة الأجسام الخطرة بالإضافة إلى أنواع الحالات التي يستقبلها القسم، مشيرا إلى وجود أربع عيادات يعمل فيها نخبة من الاستشاريين في الجهاز الهضمي إضافة إلى احتواء القسم على غرف للتخدير العام والوعي.

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