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22 قتيلا من فصائل مدعومة من إيران بقصف جوي أميركي على سوريا

22 قتيلا من فصائل مدعومة من إيران بقصف جوي أميركي على سوريا

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22 قتيلا من فصائل مدعومة من إيران بقصف جوي أميركي على سوريا

22 قتيلا من فصائل مدعومة من إيران بقصف جوي أميركي على سوريا
http://almnatiq.net/?p=954982
المناطق - وكالات

ارتفع عدد قتلى القصف الجوي الأميركي على الحدود السورية العراقية مساء الخميس إلى 22 قتيلا، فيما نددت دمشق بالضربات الجوية التي استهدفت فصائل موالية لإيران.

ووفق للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفعت حصيلة القتلى بالقصف الجوي الأميركي على الحدود السورية-العراقية، الذي تم في وقت متأخر من ليل الخميس، إلى 22 قتيلا.

وأشار المرصد السوري إلى أن جميع القتلى من الفصائل المدعومة من إيران، وتحديدا من عناصر حزب الله العراقي وميليشيا الحشد الشعبي.

وفي أول رد فعل لها على القصف الجوي الأميركي، نددت سوريا، اليوم الجمعة، بالضربات الجوية الأميركية على فصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا، ووصفتها بأنها مؤشر سلبي على سياسات الإدارة الأميركية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن “الهجوم الجبان” ينتهك القانون الدولي، وحذرت من أنه سيؤدي إلى تصعيد في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قصفت ليل الخميس الجمعة بنى تحتية تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران في شرق سوريا، في أول عملية عسكرية لإدارة جو بايدن ردا على الهجمات الأخيرة على مصالح غربية في العراق.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الضربة الجوية على الميليشيات في سوريا كانت بتوصية منه وتأكيدا على ما قيل في وقت سابق بشأن “الرد في الوقت المناسب”.

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