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وكالات: تعرض سفينة لانفجار في خليج عُمان

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وكالات: تعرض سفينة لانفجار في خليج عُمان

وكالات: تعرض سفينة لانفجار في خليج عُمان
http://almnatiq.net/?p=954985

ذكرت وكالات أنباء، الجمعة، نقلا عن مصادر ملاحية قولها إن سفينة تجارية تعرضت إلى انفجار، مساء الخميس، أثناء إبحارها في خليج عمان.

وقالت وكالة “رويترز” نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة لم تتعرض إلى خسائر تذكر وطاقمها بأمان ولم يصب بأذى.

وأضافت الهيئة أن التحقيق في الحادث جار على قدم وساق وتم توجيه النصح إلى السفن التي تبحر في المنطقة بضرورة توخي الحذر.

ونشر التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية خريطة تظهر المكان المفترض لموقع الانفجار في عرض البحر، وأكد أن الطاقم بخير.

وقال إن الانفجار وقع على بعد 44 ميلا بحريا شمال العاصمة العمانية، مسقط.

ووقع الانفجار عند الساعة الثامنة و40 دقيقة مساء بالتوقيت العالمي.

وأوضحت الهيئة أن السفينة في طريقها لأقرب مرفأ في سلطنة عمان.

من جانبها، قالت البحرية الأميركية إنها على علم بأمر الانفجار وتراقب الموقف، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

وتأتي الواقعة بعد سلسلة من الانفجارات الغامضة التي استهدفت سفنا في خليج عمان قرب مضيق هرمز عام 2019.

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