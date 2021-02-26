احدث الأخبار

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تشارك بمركز طبي يديره 31 طبيبًا وممرضًا لتأمين سلامة المشاركين بسباق الفورمولا إي
الرياضة
 وكالات: تعرض سفينة لانفجار في خليج عُمان
أبرز المواد
 22 قتيلا من فصائل مدعومة من إيران بقصف جوي أميركي على سوريا
أبرز المواد
 التجمع الصحي بمكة يفتتح أول وأحدث قسم مناظير للأطفال بمستشفى الولادة بمكة
منطقة مكة المكرمة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 59 طنا من السلال الغذائية في الجنينة بولاية غرب دارفور
أبرز المواد
 وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
أبرز المواد
 قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في ولادة الدمام
أبرز المواد
 استشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال يحكي تجربته مع “كورونا”
أبرز المواد
 متحدث «الصحة»: بادروا بتسجيل آبائكم وكبار السن لأخذ موعد للقاح «كورونا»
أبرز المواد
 تراجع الذهب في السوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ106 ريالات
أبرز المواد
 التجمع الصحي بمكة يفتتح أول وأحدث قسم مناظير للأطفال بمستشفى الولادة بمكة
أبرز المواد
 حاولوا الاعتداء على رجال الأمن بـ«سكين».. الإطاحة بـ3 مواطنين امتهنوا سرقة المركبات تحت تهديد السلاح
أبرز المواد
المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تشارك بمركز طبي يديره 31 طبيبًا وممرضًا لتأمين سلامة المشاركين بسباق الفورمولا إي

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تشارك بمركز طبي يديره 31 طبيبًا وممرضًا لتأمين سلامة المشاركين بسباق الفورمولا إي

الرياضة
وكالات: تعرض سفينة لانفجار في خليج عُمان

وكالات: تعرض سفينة لانفجار في خليج عُمان

أبرز المواد
22 قتيلا من فصائل مدعومة من إيران بقصف جوي أميركي على سوريا

22 قتيلا من فصائل مدعومة من إيران بقصف جوي أميركي على سوريا

أبرز المواد
التجمع الصحي بمكة يفتتح أول وأحدث قسم مناظير للأطفال بمستشفى الولادة بمكة

التجمع الصحي بمكة يفتتح أول وأحدث قسم مناظير للأطفال بمستشفى الولادة بمكة

منطقة مكة المكرمة

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تشارك بمركز طبي يديره 31 طبيبًا وممرضًا لتأمين سلامة المشاركين بسباق الفورمولا إي

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تشارك بمركز طبي يديره 31 طبيبًا وممرضًا لتأمين سلامة المشاركين بسباق الفورمولا إي
http://almnatiq.net/?p=954988

تشارك المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بفريق طبي من المدينة الطبية في سباق الفورمولا إي 2021 الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال هذين اليومين بجوهرة المملكة “الدرعية” بمدينة الرياض بمشاركة 24 متسابقًا من ثلاث قارات في العالم.
وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الصحية للمدينة البرفيسور فوزي بن فهد الجاسر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المدينة أعدت مركزًا طبيًا متكاملاً يضم فريقًا يتكون من 11 طبيبًا وستة ممرضين و14 طاقمًا اسعافيًا على أعلى مستوى من الأداء وذلك لتقديم الخدمات الطبية اللازمة خلال المسابقة.
وأشار إلى أن المركز يضم تجهيزات طبية متقدمة لفحص و عزل حالات الإصابة بفيروس كورونا وعيادة للأمراض التنفسية و4 سيارات إسعاف مجهزة تجهيزًا كاملًا لنقل أي مصاب لا سمح الله إلى المدينة الطبية الجامعية في أسرع وقت .
وأكد البرفيسور فوزي الجاسر أن المدينة الطبية بحامعة الملك سعود على أهبة الاستعداد دائما في تقديم أرقى الخدمات الطبية اللازمة للحالات التي تردها والمشاركة مع قطاعات الدولة في إنجاح الفعاليات الدولية المقامة في المملكة لتبين للعالم ما تتمتع به بلادنا من إمكانيات متميزة في مختلف المجالات تؤهلها لاستضافة أكبر البطولات العالمية.

روابط ذات صلة

السديري : ” فورمولا إي” تقام بالدرعية مهد التاريخ السعودي والعاصمة الأولى لوطننا الغالي

السديري : ” فورمولا إي” تقام بالدرعية مهد التاريخ السعودي والعاصمة الأولى لوطننا الغالي
بجوائز قيمتها 50 ألف ريال.. «تعليم الرياض» يطلق مسابقات لترسيخ عظم شأن الصلاة وأهميتها

بجوائز قيمتها 50 ألف ريال.. «تعليم الرياض» يطلق مسابقات لترسيخ عظم شأن الصلاة وأهميتها
التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*