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على خطى روبي فاولر.. محمد صلاح يقتحم مجال العقارات في بريطانيا

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على خطى روبي فاولر.. محمد صلاح يقتحم مجال العقارات في بريطانيا

على خطى روبي فاولر.. محمد صلاح يقتحم مجال العقارات في بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=954991
المناطق - وكالات

ذكرت تقارير إخبارية إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح يسير على خطى أسطورة ليفربول، روبي فاولر في استثمار الأموال.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إن صلاح، البالغ من العمر 28 عاما، أطلق شركتين متخصصتين في مجال العقارات، كما ضخ أكثر من 2.7 مليون دولار في صناعة الطوب والاسمنت في استثمار منفصل.

وبحسب الصحيفة، فإن صلاح يأمل في أن يسير على خطى فاولر (45 عاما)، الذي ارتفعت ثروته نحو 43 مليون دولار في العام الأخير، نظرا لاستثماراته الذكية خارج الملاعب.

وأشارت إلى أن صلاح أطلق الشركتين خلال الأشهر الـ12 الماضية، وكانت الأولى MOS Real Estate متخصصة في العقارات والثانية Trinity Kensington متخصصة في الإيجارات.

ويملك صلاح أصولا تقدر بنحو 12 مليون دولار.

وقال مصدر للصحيفة إن محمد صلاح يريد أن يثبت تألقه خارج الملاعب كما هو الحال في داخلها.

وأضاف أن هذه الحركات من طرف صلاح ذكية، وتؤهله بشكل جيد لسنوات قادمة، تماما مثل أسطورة أنفيلد السابق روبي فاولر.

وتقول تقديرات صحفية إن الأجر الأسبوعي للنجم المصري تصل إلى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعي، أي 278 ألف دولار.

ونظرا للزمن المحدود أمام لاعبي كرة القدم للاعب قبل الاعتزال، وخصوصا المهاجمين، فإن استثمار العائدات هو أفضل سبيل لتأمين عيش كريم لهم بعد الاعتزال.

ويعتمد هؤلاء على الدخل الذي يجمعونه من مباريات كرة القدم والإعلانات وغيرها.

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