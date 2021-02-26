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شرطة المدينة المنورة: القبض على (3) أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الهرب

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شرطة المدينة المنورة: القبض على (3) أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الهرب

شرطة المدينة المنورة: القبض على (3) أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الهرب
http://almnatiq.net/?p=954994
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جرائم سرقة لمركبتين تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبالغ مالية من أصحابها ومحاولة الهروب بالاصطدام بدورية أمنية ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليهم، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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