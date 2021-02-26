محافظ وادي الدواسر: ولي العهد يتحمل الآلام في سبيل رفعة وطننا الغالي

وادي الدواسر - فالح الدوسري

رفع محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، باسمه ونيابة عن أهالي محافظة وادي الدواسر التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد – رعاه الله – وتكلّلت ولله الحمد والفضل بالنجاح.

وقال محافظ وادي الدواسر: إنني أعبر عن سعادتي وسعادة أهالي محافظة وادي الدواسر المحبين لقيادتهم ووطنهم بمناسبة نجاح عملية سمو ولي العهد ونحمد الله ونشكره أن منّ على سيدي بنجاح العملية الجراحية، ونبتهل إليه أن يحفظه، ويديم عليه موفور الصحة والعافية”.

وأضاف: سمو ولي العهد القائد الطموح والشاب المخلص لهذه البلاد المباركة ظل يعمل في صمت ولم يدخر جهدًا في سبيل رفعة هذه البلاد المباركة التي يقودها مليكنا المفدى نحو بلوغ المعالي والأمجاد، وخير دليل على ذلك تدشينه -حفظه الله – لواحد من أكبر المشاريع السياحية في البلاد ثم يدخل في نفس اليوم لإجراء العملية الجراحية ويعود لمباشرة عمله متحملا الآلام من أجل مستقبل هذا الوطن الزاهر ، فهنيئًا لنا جميعا بقيادتنا الرشيدة.

وسأل الله –عز وجل- أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين بنعمة الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، ويحفظه ذخرًا للإسلام والمسلمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبعد عنه كيد الحاسدين الحاقدين.