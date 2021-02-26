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أمير الجوف يعزي العقيد العطياني في وفاة والدته

أمير الجوف يعزي العقيد العطياني في وفاة والدته
http://almnatiq.net/?p=955006
المناطق - الجوف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لمدير إدارة التحريات الإدارية بالمنطقة العقيد سعود بن عبدالرحمن العطياني في وفاة والدته رحمها الله.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالعقيد العطياني، داعيًا سموه لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.
من جهته أعرب العقيد العطياني باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تُجَاه مصابهم ، داعين الله أن يحفظه ويجزيه خير الجزاء.

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