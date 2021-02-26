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الموارد البشرية تنفذ (23.741) زيارة رقابية وتضبط (1291) مخالفة

الموارد البشرية تنفذ (23.741) زيارة رقابية وتضبط (1291) مخالفة

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الموارد البشرية تنفذ (23.741) زيارة رقابية وتضبط (1291) مخالفة

الموارد البشرية تنفذ (23.741) زيارة رقابية وتضبط (1291) مخالفة
http://almnatiq.net/?p=955012

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (23.741) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المدة من 18 – 24 فبراير؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات.
وأسفرت الجولات التفتيشية ضبط (1.291) مخالفة لأنظمة العمل و (160) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2.192) إنذارًا.
وكانت الوزارة قد تلقت (1.058) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة على جميع منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدةً أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل؛ تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

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