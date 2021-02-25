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رصد 18 مخالفة للتقيد بالإجراءات الاحترازية بمركزي الحريضة والقحمة

رصد 18 مخالفة للتقيد بالإجراءات الاحترازية بمركزي الحريضة والقحمة
http://almnatiq.net/?p=955016
المناطق - عسير

رصدت بلدية الساحل 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وذلك خلال جولاتها التفتيشية المكثفة على مركزي الحريضة والقحمة خلال الأربعة أيام الماضية .
وأوضح رئيس بلدية الساحل الأستاذ “عائض بن إبراهيم المحجاني” أن الفرق الميدانية واصلت بمتابعة وتوجيه أمين عسير الدكتور “وليد الحميدي” ، جولاتها الرقابية على المحال والأسواق والمطاعم بمركزي الحريضة والقحمة التابعين لخدمات البلدية من أجل التأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين ، إضافة لالتزام أصحاب المنشآت بعمليات التعقيم والتطهير بشكل مستمر ، مبيناً أن الجولات أسفرت عن وجود عدد من المخالفات حيث تم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين
وأضاف “المحجاني” أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية مع تطبيق العقوبة المقررة على المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة الجميع ، داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية .

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