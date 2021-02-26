سفير فرنسا لدى الممكلة يعلن تعافيه من كورونا

أعلن سفير فرنسا لدى السعودية لودوفيك بوي، اليوم الجمعة، تعافيه من إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء إعلان السفير الفرنسي عبر مقطع فيديو شارك به متابعيه على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، قال فيه: “بعد يومين من مغادرة سمو ولي العهد (محمد بن سلمان) لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بصحة وعافية، يسعدني أيضا مغادرة نفس المستشفى بعد شفائي من فيروس كورونا”.

وأضاف: “كانت المعركة صعبة، ولكن بفضل عمل فريق المستشفى الاستثنائي نجحنا، ولقد شفيت والحمد لله”.

🎥👇 بعد يومين من مغادرة سمو #ولي_العهد ل #مستشفى_الملك_فيصل_التخصصي في #الرياض بصحة وعافية ، يسعدني أيضًا مغادرة نفس المستشفى بعد شفائي من #فيروس_كورونا. شكراً جزيلاً للفريق الاستثنائي من الأطباء والممرضات والموظفين على مساعدتهم وشجاعتهم ولطفهم!#يوم_الجمعة #جمعة_مباركة 🙏🇲🇫🇸🇦 pic.twitter.com/u6qQWC5lzq — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) February 26, 2021



وتابع: “أود أن أشكر بحرارة جميع الأطباء والممرضات الذين ساعدوني على الشفاء، أنتم في الخطوط الأمامية، أنتم أبطال الوطن، شكرا لكم على لطفكم وشجاعتكم، شكرا لكم من القلب، اعتنوا بأنفسكم.. كونوا بأمان”.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان أجرى يوم الأربعاء، عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية بمستشفى الملك فيصل التخصصي.