احدث الأخبار

الهولندي “دي فريز” بطلٌ للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021
أبرز المواد
 سفير فرنسا لدى الممكلة يعلن تعافيه من كورونا
أبرز المواد
 السفير المعلمي يعرب عن قلق منظمة التعاون الإسلامي إزاء الأحداث المأساوية التي تعرقل عملية الإعادة الآمنة لمسلمي الروهينجا لوطنهم
أبرز المواد
 رصد 18 مخالفة للتقيد بالإجراءات الاحترازية بمركزي الحريضة والقحمة
منطقة عسير
 الموارد البشرية تنفذ (23.741) زيارة رقابية وتضبط (1291) مخالفة
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي العقيد العطياني في وفاة والدته
منطقة الجوف
 شرطة الجوف: ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بمحافظة طبرجل وتطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر
منطقة الجوف
 محافظ وادي الدواسر: ولي العهد يتحمل الآلام في سبيل رفعة وطننا الغالي
منطقة الرياض
 مقتل 5 متظاهرين واصابة 271 بأحداث ذي قار
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة: القبض على (3) أشخاص سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الهرب
منطقة المدينة المنورة
الهولندي “دي فريز” بطلٌ للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021

الهولندي “دي فريز” بطلٌ للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021

أبرز المواد
سفير فرنسا لدى الممكلة يعلن تعافيه من كورونا

سفير فرنسا لدى الممكلة يعلن تعافيه من كورونا

أبرز المواد
السفير المعلمي يعرب عن قلق منظمة التعاون الإسلامي إزاء الأحداث المأساوية التي تعرقل عملية الإعادة الآمنة لمسلمي الروهينجا لوطنهم

السفير المعلمي يعرب عن قلق منظمة التعاون الإسلامي إزاء الأحداث المأساوية التي تعرقل عملية الإعادة الآمنة لمسلمي الروهينجا لوطنهم

أبرز المواد
رصد 18 مخالفة للتقيد بالإجراءات الاحترازية بمركزي الحريضة والقحمة

رصد 18 مخالفة للتقيد بالإجراءات الاحترازية بمركزي الحريضة والقحمة

منطقة عسير

الهولندي “دي فريز” بطلٌ للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021

الهولندي “دي فريز” بطلٌ للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021
http://almnatiq.net/?p=955025
المناطق - واس

شهدت الدرعية مساء اليوم، انطلاق سباقات الجولة الافتتاحية من الموسم السابع لبطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”، والتي تستضيفها المملكة على مدار يومين متتاليين على حلبة الدرعية التاريخية، بتنظيم من وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
ونجح الهولندي “نيك دي فريز” من فريق مرسيدس بنز إي كيو، في الفوز بلقب الجولة الأولى والمركز الأوّل من السباق، بعد منافسة قوية من السويسري “إدواردو مونتارا” من فريق روكيت فنتوري ريسينغ، الذي جاء في المركز الثاني، فيما حلَّ النيوزيلندي ميتش إيفانز من فريق جاكوار ريسينغ في المركز الثالث.
وقد انطلقت الجولة الافتتاحية عند الساعة 8:00 مساءً، واستمرّت لمدّة 45 دقيقة من التنافس، بمشاركة 24 سائقًا يمثلون 12 فريقًا عالميًّا
وبعد نهاية السباق، عُقِد مؤتمر صحفي خاص في المركز الإعلامي لسباق فورمولا إي الدرعية، الذي استضاف أكثر من 130 إعلاميًّا من المملكة ومختلف دول العالم، مثلوا 10 قنوات تلفزيونية و60 وسيلة إعلامية مطبوعة وإلكترونية، حيث تحدّث الفائزون الثلاثة خلال المؤتمر، معبرين عن مدى سعادتهم بالنتائج التي حققوها، وأشاروا إلى احترافية التنظيم والاستقبال الحار الذي وجدوه من المنظمين في المملكة.
وقد انطلق اليوم الأول بالتجارب الحرّة الثانية عند الساعة 2 ظهرًا، تبعها التصفيات التأهيلية التي تمّت على أربع مجموعات لتحديد مراكز الانطلاق، حيث نجح الهولندي نيك دي فريز من فريق مرسيدس بنز إي كيو في تحقيق الوقت الأسرع (1:08:157)، تبعه في المركز الثاني الألماني باسكال ويرلين من فريق تاغ هوير بورشه (1:08.821)، بينما كان المركز الثالث من نصيب الألماني رين راست من فريق أودي سبورت آبت شيفلر (1:08.869).
فيما تتواصل منافسات فورمولا إي الدرعية غدًا، بإقامة الجولة الثانية من البطولة، حيث سيواصل المتسابقون منافساتهم دون حضور جماهيري، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحفاظًا على سلامة ووقاية المشاركين.
يذكر أن سباق “فورمولا إي الدرعية 2021″، أقيم تحت أضواء الحلبة البالغ طولها 2.83 كم بتقنية الـ LED ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق، والتي تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل، وتقلّص استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المئة، مقارنة بالتقنيات الأخرى التي لا تستخدم مصابيح الـLED، وذلك كهدف رئيس لمواجهة التغيّر المناخي ولتحقيق مستقبل أفضل للسباق، بتطبيق مبادرات مستمرة في العالم أجمع، حيث تعد المملكة شريكًا مثاليًّا في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع مستهدفات وبرامج “رؤية المملكة 2030”.

روابط ذات صلة

سفير فرنسا لدى الممكلة يعلن تعافيه من كورونا

سفير فرنسا لدى الممكلة يعلن تعافيه من كورونا
السفير المعلمي يعرب عن قلق منظمة التعاون الإسلامي إزاء الأحداث المأساوية التي تعرقل عملية الإعادة الآمنة لمسلمي الروهينجا لوطنهم

السفير المعلمي يعرب عن قلق منظمة التعاون الإسلامي إزاء الأحداث المأساوية التي تعرقل عملية الإعادة الآمنة لمسلمي الروهينجا لوطنهم
الموارد البشرية تنفذ (23.741) زيارة رقابية وتضبط (1291) مخالفة

الموارد البشرية تنفذ (23.741) زيارة رقابية وتضبط (1291) مخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*