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اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة

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اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=955028
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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