احدث الأخبار

الحكومة اليمنية: صيانة ناقلة النفط صافر لم تعد كافية لإيقاف كارثة حدوث التسرب
أبرز المواد
 الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة
أبرز المواد
 الهولندي “دي فريز” بطلٌ للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021
أبرز المواد
 سفير فرنسا لدى الممكلة يعلن تعافيه من كورونا
أبرز المواد
 السفير المعلمي يعرب عن قلق منظمة التعاون الإسلامي إزاء الأحداث المأساوية التي تعرقل عملية الإعادة الآمنة لمسلمي الروهينجا لوطنهم
أبرز المواد
 رصد 18 مخالفة للتقيد بالإجراءات الاحترازية بمركزي الحريضة والقحمة
منطقة عسير
 الموارد البشرية تنفذ (23.741) زيارة رقابية وتضبط (1291) مخالفة
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي العقيد العطياني في وفاة والدته
منطقة الجوف
 شرطة الجوف: ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بمحافظة طبرجل وتطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر
منطقة الجوف
الحكومة اليمنية: صيانة ناقلة النفط صافر لم تعد كافية لإيقاف كارثة حدوث التسرب

الحكومة اليمنية: صيانة ناقلة النفط صافر لم تعد كافية لإيقاف كارثة حدوث التسرب

أبرز المواد
الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله

الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله

أبرز المواد
اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة

أبرز المواد
الهولندي “دي فريز” بطلٌ للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021

الهولندي “دي فريز” بطلٌ للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021

أبرز المواد

الحكومة اليمنية: صيانة ناقلة النفط صافر لم تعد كافية لإيقاف كارثة حدوث التسرب

الحكومة اليمنية: صيانة ناقلة النفط صافر لم تعد كافية لإيقاف كارثة حدوث التسرب
http://almnatiq.net/?p=955032
المناطق - وكالات

أكدت الحكومة اليمنية، أن زيارة فريق الخبراء الأممي إلى ناقلة النفط صافر وصيانة الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة، لم تعد كافية لإيقاف كارثة حدوث أي تسريب نفطي منها.
وشدد وزير المياه والبيئة في الحكومة، توفيق الشرجبي، على أن تفادي الكارثة أصبح مرهونا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
ورحب وزير المياه اليمني، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية، التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة، أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
وشدد الشرجبي على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم، الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح المسؤول اليمني، أن الناقلة في وضع خطر وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015، محذرا في ذات السياق من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل الناقلة بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها.
وأشار إلى أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة “صافر” بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للميليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.
وطالب وزير المياه والبيئة اليمني، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله الميليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة؛ لإجراء المعالجات اللازمة طيلة ست سنوات، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.
كما أكد الشرجبي، حرص الحكومة على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان، وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة، باعتبارها تهديداً بيئياً واقتصادياً وإنسانياً سيلحق الجميع تبعات انهياره.

روابط ذات صلة

الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله

الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله
اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة
الهولندي “دي فريز” بطلٌ للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021

الهولندي “دي فريز” بطلٌ للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*