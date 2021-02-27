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رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ ذي قار

رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ ذي قار
http://almnatiq.net/?p=955034
المناطق - وكالات

أقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي محافظ ذي قار، في خطوة تأتي على خلفية الاحتجاجات في المحافظة التي سقط خلالها عدد من القتلى.

وكلف رئيس الوزراء العراقي عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار وأمر بتشكيل مجلس للتحقيق في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المقصرين، بحسب ما أفاد مراسلنا.

كما أمر مصطفى الكاظمي بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار لمتابعة إعمار المحافظة وإطلاعه على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.

وكانت قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص على حشد من المحتجين ضد الحكومة، اليوم الجمعة، في مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص، وفق مرصد حقوقي.

وقالت هيئة حقوق الإنسان في العراق إن 5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شخصا، من بينهم 147 عنصرا من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذي قار في الأيام الخمسة الماضية، بحسب ما أفاد مراسلنا.

يأتي هذا فيما تستمر الاحتجاجات على تردي الخدمات العامة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

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