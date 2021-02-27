ترحيب يمني رسمي بقرار جديد لمجلس الأمن حول الأزمة في البلاد

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المناطق - وكالات

رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم 2564 الصادر يوم أمس الخميس، والذي رحب بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وأدان الهجوم على مطار عدن الدولي والعدوان الحوثي على محافظة، مأرب، وحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية، مسؤولية التأخير في تقييم وصيانة خزان صافر.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة، أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام، وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم وإسناد إيراني، والتي أنتجت معاناة وكارثة إنسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة.
كما أكدت الخارجية في بيان، بثته وكالة الأنباء الرسمية، في البلاد، استمرار الحكومة في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية، وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216.

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