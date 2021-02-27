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القبض على 5 أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة في أحياء متفرقة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=955044
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على (3) مواطنين، ومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة المتاجر والمنازل والمدارس، وسرقة أموال ومعدات وتجهيزات في أحياءٍ عدة بمدينة الرياض وبيعها عبر منافذ بيع الأثاث المستعمل.
وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت (2.5) مليون ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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