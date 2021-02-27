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نظام “نور” يبدأ استقبال طلبات التسجيل

نظام “نور” يبدأ استقبال طلبات التسجيل
http://almnatiq.net/?p=955052
المناطق - الرياض

بدأ نظام “نور”، في استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الثانية من القبول للعام الدراسي القادم.

وتشمل هذه المرحلة تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ التي لا تجرى بها مفاضلة.

وذكرت صحيفة “المواطن” أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام “نور”، إلا أن بعض الحالات يتم تسجيلها عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

وتتضمن خطوات تسجيل المستجدين في موقع نور: “الدخول على الشاشة الرئيسية في موقع نور، واختيار رابط التسجيل لولي الأمر، ثم إدخال سجل ولي الأمر، ثم إدخال اسم المستخدم، وبعد ذلك اختيار تسجيل طالب جديد، وإدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد، ثم تحديد صف الطفل: ويكون بناءً على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة”.

وبعد ذلك يتم إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال، واختيار المدرسة حسب إدارة التعليم، والإقرار والتعهد، الجدول الزمني في موقع نور.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة، ومواطني دول الخليج العربي، وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين يوم الـ14 من شهر شعبان القادم، وذلك عبر موقع نور الإلكتروني.

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