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مجلس الأمن يطالب بـ”هدنة عالمية” في مناطق الصراعات لتوزيع لقاحات كورونا

أبرز المواد

مجلس الأمن يطالب بـ”هدنة عالمية” في مناطق الصراعات لتوزيع لقاحات كورونا

مجلس الأمن يطالب بـ”هدنة عالمية” في مناطق الصراعات لتوزيع لقاحات كورونا
http://almnatiq.net/?p=955066
المناطق - وكالات

طالب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، جميع أطراف النزاعات المسلحة حول العالم بالانخراط فوراً في “هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة” للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وتبنى مجلس الأمن المؤلف من 15 بلداً بالإجماع مسودة قرار أعدتها بريطانيا الأسبوع الماضي.

ويعد القرار اختباراً رئيسياً للتعاون بين الصين وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن داخل الأمم المتحدة.

واحتاج مجلس الأمن، أكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي، لتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ”هدنة عالمية” بسبب وباء فيروس كورونا، وذلك نتيجة المشاحنات بين الصين والإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترمب.

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