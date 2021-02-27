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أول تعليق بحريني على بيان المملكة ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

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أول تعليق بحريني على بيان المملكة ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

أول تعليق بحريني على بيان المملكة ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي
http://almnatiq.net/?p=955101

أعلنت البحرين في الساعات الأولى من صباح السبت، تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية ، بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الخارجية البحرينية، تأكيدها على أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.
وأعربت البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.

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