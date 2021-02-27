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وزير الخارجية الأمريكي : “علاقتنا مع المملكة مهمة جدا ومصالحنا المشتركة كبيرة”

وزير الخارجية الأمريكي : “علاقتنا مع المملكة مهمة جدا ومصالحنا المشتركة كبيرة”
http://almnatiq.net/?p=955104
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، أن “واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالمملكة”.

وشدد بلينكن على أن “أمريكا تظل ملتزمة بالدفاع عن أمن المملكة”.

وأضاف: “علاقتنا مع المملكة مهمة جدا ومصالحنا المشتركة كبيرة”.

وجاءت تصريحات بلينكن عقب صدور تقرير البيت الأبيض إلى الكونغرس عن مقتل جمال خاشقجي.

والخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “التزام أمريكا بالدفاع عن أمن المملكة”.

وقال البيت الأبيض إن “بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن”.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي، خلال الاتصال الهاتفي، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه التهديدات، وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

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