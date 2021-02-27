احدث الأخبار

مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي : “علاقتنا مع المملكة مهمة جدا ومصالحنا المشتركة كبيرة”
أبرز المواد
 أول تعليق بحريني على بيان المملكة ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي
أبرز المواد
 سويسرا.. مؤسسة طبية تعلن وفاة ما لا يقل عن 16 شخصا بعد تلقيهم لقاحات ضد كورونا
أبرز المواد
 بايدن يوجه بمنح المهاجرين غير الشرعيين لقاح كورونا “دون خوف من الترحيل”
أبرز المواد
 عن خطورة تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر.. ماذا قالت الصحة العالمية؟
أبرز المواد
 وزير الدفاع القبرصي يشدد على أهمية التحالفات القائمة بين قبرص ودول خليجية للتصدي للتدخل التركي في المنطقة
أبرز المواد
 مجموعة الـ20 تتعهد بتجنب سحب التحفيز المالي وتتوقع اتفاقاً ضريبياً
أبرز المواد
 القوات الأمريكية ترفع تأهبها في العراق .. وبايدن: إيران لن تفلت من العقاب
أبرز المواد
مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا

مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا

أبرز المواد
مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية

مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية

أبرز المواد
التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

أبرز المواد
الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”

الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”

أبرز المواد

الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”

الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”
http://almnatiq.net/?p=955107
المناطق - متابعات

جددت وزارة الصحة تأكيدها أن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة بسبب الإصابة بالعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة أن لقاح «فايزر-بيونتيك» يتكون من جرعتين تفصل بينهما فترة زمنية تراوح بين 3-6 أسابيع، أما لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» يتكون من جرعتين تفصل بينهما فترة زمنية تراوح بين 8-12 أسبوعاً.

وقالت «الصحة» عبر حساب «صحة 937» في «تويتر» إن الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد المحسوبة تكون وفق ما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى للمستفيد.

وكشفت «الصحة» أنه لا يتم اختيار نوع اللقاح من قبل الأشخاص المستفيدين، سواء «فايزر» أو «أسترازينيكا»، وإنما يتم التوزيع بناءً على قائمة الأولوية المصرح عنها من وزارة الصحة، فعندما يحين موعد الشخص الراغب بالتطعيم يتم إعطاؤه جرعة اللقاح، فكلاهما آمنان ويحميان من المضاعفات الشديدة والوفاة من «كوفيد-19».

روابط ذات صلة

مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا

مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا
مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية

مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية
التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*