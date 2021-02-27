الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”

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جددت وزارة الصحة تأكيدها أن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة بسبب الإصابة بالعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة أن لقاح «فايزر-بيونتيك» يتكون من جرعتين تفصل بينهما فترة زمنية تراوح بين 3-6 أسابيع، أما لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» يتكون من جرعتين تفصل بينهما فترة زمنية تراوح بين 8-12 أسبوعاً.

وقالت «الصحة» عبر حساب «صحة 937» في «تويتر» إن الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد المحسوبة تكون وفق ما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى للمستفيد.

وكشفت «الصحة» أنه لا يتم اختيار نوع اللقاح من قبل الأشخاص المستفيدين، سواء «فايزر» أو «أسترازينيكا»، وإنما يتم التوزيع بناءً على قائمة الأولوية المصرح عنها من وزارة الصحة، فعندما يحين موعد الشخص الراغب بالتطعيم يتم إعطاؤه جرعة اللقاح، فكلاهما آمنان ويحميان من المضاعفات الشديدة والوفاة من «كوفيد-19».