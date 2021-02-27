احدث الأخبار

مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي : “علاقتنا مع المملكة مهمة جدا ومصالحنا المشتركة كبيرة”
أبرز المواد
 أول تعليق بحريني على بيان المملكة ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي
أبرز المواد
 سويسرا.. مؤسسة طبية تعلن وفاة ما لا يقل عن 16 شخصا بعد تلقيهم لقاحات ضد كورونا
أبرز المواد
 بايدن يوجه بمنح المهاجرين غير الشرعيين لقاح كورونا “دون خوف من الترحيل”
أبرز المواد
 عن خطورة تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر.. ماذا قالت الصحة العالمية؟
أبرز المواد
 وزير الدفاع القبرصي يشدد على أهمية التحالفات القائمة بين قبرص ودول خليجية للتصدي للتدخل التركي في المنطقة
أبرز المواد
 مجموعة الـ20 تتعهد بتجنب سحب التحفيز المالي وتتوقع اتفاقاً ضريبياً
أبرز المواد
 القوات الأمريكية ترفع تأهبها في العراق .. وبايدن: إيران لن تفلت من العقاب
أبرز المواد
مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا

مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا

أبرز المواد
مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية

مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية

أبرز المواد
التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

أبرز المواد
الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”

الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”

أبرز المواد

مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا

مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=955117
المناطق - وكالات

أقر مجلس النواب الأمريكي خطة بادين الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا، بقيمة 1.9 تريليون دولار السبت، لتشمل الحزمة 1400 دولار أمريكي شيكات تصرف شهريا لمعظم الأميركيين ومليارات الدولارات للمدارس وحكومات الولايات والحكومات المحلية والشركات.

وتمهد هذه الموافقة، الطريق لمعركة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ حول رؤية بايدن لمحاربة الوباء.

يعارض الجمهوريون بأغلبية ساحقة مشروع القانون، مما يثير مخاوف من أن الإنفاق أكثر بكثير من اللازم ومصمم لتعزيز أولويات السياسة التي تتجاوز مساعدة الأميركيين على تجاوز الوباء.

على الجانب الآخر يرى الديمقراطيون والرئيس جو بايدن أن حزمة المساعدات القوية ضرورية لمنع التعافي الطويل والمؤلم من الوباء.

هدف الديمقراطيين هو الحصول على الموافقة على الإغاثة من فيروس كورونا بحلول منتصف مارس، عندما تنتهي مساعدة البطالة الإضافية ومساعدات الأوبئة الأخرى.

سينظر مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بتصويت معادل من نائب الرئيس، في مشروع القانون التالي.

أبرز نقاط الحزمة

يوفر التشريع خصما يصل إلى 1400 دولار لدافع ضرائب واحد، أو 2800 دولار للزوجين اللذين يتقدمان معا، إضافة إلى 1400 دولار لكل معال.

سيحصل الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 75000 دولار على المبلغ الكامل كما هو الحال مع الأزواج الذين يصل دخلهم إلى 150 ألف دولار.

روابط ذات صلة

مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية

مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية
التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”

الصحة : “3-6 أسابيع” بين جرعتي لقاح “فايزر”.. و”8-12 أسبوعاً” لـ”أسترازينيكا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*