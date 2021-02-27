مجلس النواب يقر خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا

المناطق - وكالات

أقر مجلس النواب الأمريكي خطة بادين الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا، بقيمة 1.9 تريليون دولار السبت، لتشمل الحزمة 1400 دولار أمريكي شيكات تصرف شهريا لمعظم الأميركيين ومليارات الدولارات للمدارس وحكومات الولايات والحكومات المحلية والشركات.

وتمهد هذه الموافقة، الطريق لمعركة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ حول رؤية بايدن لمحاربة الوباء.

يعارض الجمهوريون بأغلبية ساحقة مشروع القانون، مما يثير مخاوف من أن الإنفاق أكثر بكثير من اللازم ومصمم لتعزيز أولويات السياسة التي تتجاوز مساعدة الأميركيين على تجاوز الوباء.

على الجانب الآخر يرى الديمقراطيون والرئيس جو بايدن أن حزمة المساعدات القوية ضرورية لمنع التعافي الطويل والمؤلم من الوباء.

هدف الديمقراطيين هو الحصول على الموافقة على الإغاثة من فيروس كورونا بحلول منتصف مارس، عندما تنتهي مساعدة البطالة الإضافية ومساعدات الأوبئة الأخرى.

سينظر مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بتصويت معادل من نائب الرئيس، في مشروع القانون التالي.

أبرز نقاط الحزمة

يوفر التشريع خصما يصل إلى 1400 دولار لدافع ضرائب واحد، أو 2800 دولار للزوجين اللذين يتقدمان معا، إضافة إلى 1400 دولار لكل معال.

سيحصل الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 75000 دولار على المبلغ الكامل كما هو الحال مع الأزواج الذين يصل دخلهم إلى 150 ألف دولار.