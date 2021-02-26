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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية والغذائية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية والغذائية
http://almnatiq.net/?p=955128
المناطق - واس

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية أمس، جولات رقابية مكثفة على الأسواق التجارية المنشآت الغذائية بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، واللجنة الإعلامية بالأمانة، ووحدة الرقابة النسائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وجرى خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة.
وفي سياقٍ متصل ضبطت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية معملاً مخالفاً يفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة العامة، حيث تم إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
كما قامت بلدية المعابدة الفرعية بتنفيذ 107 جولات رقابية على المنشآت التجارية والغذائية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وإنذار 10 محال تجارية أُخرى.

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