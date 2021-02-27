الخارجية الكويتية: نرفض بشكل قاطع كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة

المناطق - وكالات

أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم السبت عن تأييد دولة الكويت لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وشددت الوزارة على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إقليمياً ودولياً، في دعم سياسة الإعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وأكدت الخارجية الكويتية على رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية .