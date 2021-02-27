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روسيا تسجل 11534 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 11534 إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=955140
المناطق - وكالات

سجلت روسيا 11534 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد إلى أربعة ملايين و234720 حالة منذ بدء الجائحة.
وأعلنت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا في روسيا عن تسجيل 439 حالة وفاة، ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 85743.

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