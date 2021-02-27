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البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر رفح

البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر رفح
http://almnatiq.net/?p=955142

هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي ، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رفح ، بأن طفلتين أصيبتا برصاص قوات الاحتلال أثناء تواجدهما في استراحة على شاطئ بحر رفح مساء أمس الجمعة ، ونقلتا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.
كما هاجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل صوتية وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر رفح، وهي على بعد 6 أميال بحرية، وأرغمتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ.

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